В том, что показатели снижаются, виноваты граждане, сообщает DEITA.RU.



Один из показателей стабильности экономики страны – уровень закредитованности граждан. Так вот, по данным РИА Новости, в этом году количество кредитных карт, выданных банками россиянам, выросло на 23% по сравнению с прошлым годом.

Это, по мнению экспертов, еще не предел – перед Новым годом количество кредитов вырастет еще сильнеее. В январе – июле 2019 года суммы, которые россияне брали на кредитках, выросли на 44% по сравнению с прошлым годом (больше на 350 миллиардов рублей).

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, закредитованность граждан, рост долгов по кредитам – печальная ситуация для экономики. Минэкономразвития также бьет тревогу.

По мнению Набиуллиной, рост объема кредитования происходит из-за долгой стагнации реальных доходов людей. Однако пока Банк России не видит причин для угрозы экономической стабильности и необходимости введения ограничительных мер для банков нет.

Елена Миронова