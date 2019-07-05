Центробанк изучит главные цели и направления хакерских атак, коснувшихся банков в России в 2018 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК. При этом ЦБ добавил, что количество атак увеличивается в период отпусков, поскольку сотрудники теряют бдительность, и вывести деньги на карты становится проще.

Именно банковские карты и банкоматы стали главной целью мошенников в прошедшем году. За этот период зафиксировали 687 хакерских атак в финансовой сфере, из которых 177 достались банкам.

ФинЦЕРТ передавал, что мошенничества с картами принесли в прошлом году ущерб в размере 1,385 миллиарда рублей. Количество атак увеличилось практически на треть по сравнению с предыдущим, 2017 годом – до 417 тысяч рублей ущерба.

Атакуют именно пластиковые карты, а именно – совершаемые операции и переводы. Мошенники норовят похитить у граждан средства со счетов, снимая все лежащие на карте деньги. Самые нашумевшие группировки – это

Наиболее известными распространителями вирусов являются группировки Cobalt и Silence. К слову, 500 из 540 таких преступных группировок – зарубежные.

Анастасия Туркова