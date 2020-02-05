ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами

Банк России выявил новую схему мошенничества. Она связана с оформлением кредитов на граждан, сообщает DEITA.RU.

О новой афере рассказал «Российской газете» глава департамента ЦБ Валерий Лях. Он пояснил, что жертвой мошенников становятся как частные лица, так и бизнесмены. Так, кредитор отдает необходимую сумму денег, обговаривает проценты и сроки выплат, а после просто пропадает.

К слову, порой аферисты создают фирму-двойник законной и проверенной финансовой организации, тем самым вводя в заблуждение граждан и создавая негативную репутацию легальной и добросовестной кредитной организации.

Связаться с фирмой у должника нет никакой возможности. При этом по условиям договора сумма долга все растет, а вместе с ней увеличивается и процентная ставка.

Спустя время, когда общая сумма становится довольно солидной, кредитор внезапно появляется из ниоткуда и требует вернуть всю сумму разом через суд.

Эксперт пояснил, что у суда есть запрет вставать на сторону «черных кредиторов», однако, порой ведомство выносит решения в их пользу. Отдельные люди не знают о своих правах, поэтому идут навстречу требованиям мошенников, не желая «доводить до суда».