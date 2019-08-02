ЦБ обнародовал информацию по официальному курсу рубля к евро и доллару на третье августа, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Свободную Прессу».

Центробанк передает: в субботу доллар вырастет в цене на 81 копейку, до 64,6423 рубля. Что касается евро – цена вырастет на рубль и 23 копейки, достигнет отметки в 71,7077 рубля.

Напомним, что на сегодняшний день на Московской бирже доллар стоит на двадцать одну копейку больше, чем вчера, и продается по курсу 6,56 рубля. Евро продается на двадцать две копейки дороже, чем первого августа – по цене 71,55 рубля.

Анастасия Туркова