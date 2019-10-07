Целая неделя: массовые проверки водителей устроит ГИБДД

С 12 по 18 октября сотрудники Госавтоинспекции Надеждинского района проведут рейд на автомобильных дорогах по выявлению пьяных водителей, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик dpskontrol125rus «Информация по Владивостоку и Приморскому краю».

За три квартала текущего года только в Надеждинском районе были остановлены 180 автомобилей, водители которых находились в нетрезвом виде или же отказались от прохождения медицинского освидетельствования. При этом 33 водителя попались на пьяном вождении уже второй раз.

Согласно российскому законодательству, за вождение транспортного средства после употребления алкогольных напитков автомобилисту грозит суровое наказание. Придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также остаться без прав на два года.

Екатерина Брязгунова