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Целоваться опасно: рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу

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Поцелуи опасны: как защититься от коронавируса

Роспотребнадзор разместил на своем сайте памятку по профилактике нового коронавируса. Согласно ему, гражданам рекомендуется держать руки в чистоте и временно отказаться от поцелуев, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

В своей памятке Роспотребнадзор отмечает, что коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Но может также распространяться через прикосновение к загрязненной поверхности, преимущественно в местах общественного пользования: дверным ручкам, поручням в транспорте, кнопкам лифта. Заражение происходит, когда люди после этого касаются лица, особенно глаз, носа или губ.

Гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать чистоту рук и рабочих поверхностей. Руки следует мыть как можно чаще, особенно после улицы и посещения общественных мест, а также перед приемом пищи. Использовать мыло и дезинфицирующие средства, если нет возможности помыть руки. Использовать одноразовые салфетки при чихании или насморке и сразу же выбрасывать их после использования, стараться не касаться лица, особенно слизистых поверхностей.

Также рекомендуется очищать поверхности, к которым часто прикасаетесь, например клавиатуру, пульт от телевизора, экран телефона, дверные ручки. Не есть еду из общих упаковок, где побывали чужие пальцы,  и общей посуды, а также по возможности избегать рукопожатий, объятий и поцелуев, в том числе в щеку.

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