Целый комплекс мер безопасности разрабатывают для ЕГЭ

Специалисты разных ведомств разрабатывают рекомендации, которые позволят максимально безопасно провести Единый государственный экзамен в условиях пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Важно, что ЕГЭ может пройти только очно. Над тем, как это сделать, размышляют в Роспотребназдоре, Минпросвещения и Рособрнадзоре, пишет «Парламентская газета».

Для экзаменаторов правила будут более жесткие, чем для детей: им не отвертеться от перчаток и масок, несмотря на летнее время. В случае с учениками решение хотят отдать на откуп регионам.

«Делать обязательным требование об использовании масок и перчаток во время проведения ЕГЭ для всех детей – это излишне. Ведь необходимые санитарные требования во время проведения экзамена уже будут соблюдены, и к тому же маски и перчатки могут мешать при сдаче экзамена, да и четыре часа провести в маске и перчатках в июле очень сложно, особенно если будет жаркая погода», – считает член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

Рассматривается вариант установки на партах прозрачных перегородок, которые должны обезопасить каждого сдающего. Прорабатываются вопросы доставки, питания и другие детали.