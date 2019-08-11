Ограничения в движении и парковке введут на целую неделю, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке с утра понедельника, 12 августа, перекроют для движения и парковки улицу на Второй речке. С 12 до 18 августа невозможо будет проехать по улице Бородинской от поворота с проспекта Столетия Владивостока до пересечения с улицей Гамарника.

Сообщается, что перекрытие связано с укладкой ливневой канализации на Гамарника. В мэрии отметили, что автомобилисты смогут объехать этот участок дороги по Гамарника и Иртышской.

Елена Миронова