Источник изображения: Сергей Трейне
Ограничения в движении и парковке введут на целую неделю,
сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке с утра понедельника, 12 августа, перекроют для движения и парковки улицу на Второй речке. С 12 до 18 августа невозможо будет проехать по улице Бородинской от поворота с проспекта Столетия Владивостока до пересечения с улицей Гамарника.
Сообщается, что перекрытие связано с укладкой ливневой канализации на Гамарника. В мэрии отметили, что автомобилисты смогут объехать этот участок дороги по Гамарника и Иртышской.
Елена Миронова
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