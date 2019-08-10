С понедельника, 12 августа, без горячей воды останется Советский район дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. В домах граждан горячая вода появится не ранее 19 августа.

В администрации Владивостока пояснили, что повсеместно проходят гидравлические испытания, что приводит к отключениям горячего водоснабжения в трех городских районах: Первореченском, Советском и Первомайском.

Как отметили в приморском филиале ДГК, также вода будет отсутствовать и у тех потребителей, которые пользуются услугами котельной «Северная». Таким образом проходит второй этап летне-осенних гидравлических испытаний, так необходимых для нормального функционирования теплоснабжения предстоящей зимой 2019–2020 годов.

Напомним, что отключения в трех районах города продлятся с пятого до шестнадцатого августа. В общей сложности без горячей воды останутся жители сотни улиц Владивостока.

Екатерина Брязгунова