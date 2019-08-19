В некоторых регионах России литр АИ-92 уже стоит 50 рублей и больше, сообщает DEITA.RU.



Регионы с самым доступным по цене бензином по итогам первых месяцев 2019 года уже определились. Как пишет РИА Новости, это Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ. Средняя месячная зарплата в этих регионах позволяет купить от 2080 литров бензина АИ-92 в Ямало-Ненецком автономном округе до 1609 литров в Ненецком.

Кроме того, в список регионов, жители которых могут позволить себе тысячу литров бензина в месяц, вошли Сахалин, Чукотка, Магадан, Камчатка, Якутия, Мурманск, Коми и Московская область.

Хуже всего дела обстоят на Северном Кавказе. Там люди могут купить на свои зарплаты около 500 литров бензина.

В России очень большой разброс цен на бензин. Например, в Челябинской области литр стоит 39,62 рубля, а на Дальнем Востоке - более 50 рублей.

При этом, с начала года цены на бензин уже успели вырасти. Рост в среднем составил 1,8%, в некоторых регионах - на 4%. Эксперты уверены, что до конца года цены вырастут на 4-5%.

Елена Миронова