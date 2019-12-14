Цена на любимый продукт рекордно выросла в России

Рекордный урожай не спас россиян он серьезного подорожания яблок, сообщает DEITA.RU.

Так, в октябре отпускные цены на главный фрукт повысились на 45 процентов. Это связано, в первую очередь, с тем, что данное направление полностью зависит от импортной продукции.

РБК отмечает, что чаще всего цены на фрукты, в том числе яблоки, начинают расти в ноябре, однако в этом году они увеличились еще в разгар сбора урожая – в октябре.

В августе за один килограмм яблок оптовики просили 56 рублей 30 копеек, что на шесть процентов больше, чем в 2018 году. При этом уже в октябре производители запрашивали 50 рублей 10 копеек, что на 45 процентов больше, чем годом ранее.

Екатерина Брязгунова