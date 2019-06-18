"Чёрное золото" продолжает терять в цене, сообщает DEITA.RU.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев констатирует, что понедельник новой рабочей недели стал провальным для рынка нефти: цена марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель, фьючерсы на техасскую WTI опустились до 51,93 доллара за баррель.

Причинами удешевления нефти стала напряжённость на Ближнем Востоке. Кроме этого, запасы нефти растут во всех ключевых регионах, как в странах-потребителях, так и в экспортирующих.

"Чёрному золоту" и дальше прогнозируют негативный сценарий. В пользу этого говорит техническая картина – в последнее время попытки Brent прорваться к отметке 63 доллара приводят к откату.

Ранее сообщалось о том, что падение цены нефти может спровоцировать обвал рубля. Ни для кого не секрет, что российская валюта очень тесно связана с оценкой углеводородов и нефти в частности.

Дмитрий Шевченко