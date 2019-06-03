Нефть марки Brent впервые с февраля подешевела до 60 долларов за баррель, сообщает DEITA.RU.

Это произошло в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена упала на 2,2%. Июльский фьючерс нефти марки WTI подешевел на 1,1% — до $52,9 за баррель.

Примечательно, что падение цен на нефть началось в конце мая. Так, стоимость Brent в общей сложности снизилась на 15,8%, а WTI — на 16%. Аналитики полагают, что данная тенденция связана со спекулятивными операциями на финансовом рынке, которые никак не отображают ситуацию на реальном.

Кроме того, весомым фактором остаётся торговое противостояние между США и Китаем, а также обострение отношений между Вашингтоном и Мехико.

Падение цен на нефть может привести к увеличению цен на бензин. В России это уже стало наблюдаться.