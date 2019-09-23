Цена на нефть снова начала расти

Поведение арабов снова изменило стоимость "чёрного золота", сообщает DEITA.RU.

Саудовская Аравия не сможет оперативно устранить ущерб, нанесённый нефтяным заводам страны недавней атакой боевых дронов.

Как только эксперты узнали эту информацию, она тут же стала поводом для подорожания нефти на почти 2 процента. По мнению аналитиков, стоимость сырья может скакнуть ещё больше в случае обнародования дополнительной информации.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Авария собирается восстановить добычу в кратчайшие сроки, однако специалисты выяснили, что сделать это очень быстро у страны никак не получится.

Дмитрий Шевченко