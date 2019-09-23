telegr wh call

Новости

В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр

24 Сентябрь 2019, 02:30

От этого постыдного номера массово отказываются россияне

24 Сентябрь 2019, 01:30

Тайна пенсионного фонда раскрыта

24 Сентябрь 2019, 00:30

Сбербанк сделал подарок таким иностранцам

23 Сентябрь 2019, 23:45

Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников

23 Сентябрь 2019, 23:15

Кремль ответил на обвинения WADA

23 Сентябрь 2019, 22:45

Невиновен: врачей освободят от уголовщины

23 Сентябрь 2019, 22:15

Китай «отвернул» от России еще одного друга

23 Сентябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Цена на нефть снова начала расти

23 Сентябрь 2019, 20:00

нефть

Поведение арабов снова изменило стоимость "чёрного золота", сообщает DEITA.RU.

Саудовская Аравия не сможет оперативно устранить ущерб, нанесённый нефтяным заводам страны недавней атакой боевых дронов.

Как только эксперты узнали эту информацию, она тут же стала поводом для подорожания нефти на почти 2 процента. По мнению аналитиков, стоимость сырья может скакнуть ещё больше в случае обнародования дополнительной информации.

Ранее сообщалось о том, что Саудовская Авария собирается восстановить добычу в кратчайшие сроки, однако специалисты выяснили, что сделать это очень быстро у страны никак не получится.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Названа стоимость всей нефти России

Деньги есть: Медведев пообещал россиянам прибыль

Водителям разрешили заправлять авто в долг

Популярное

Пьяный или усталый: новый развод ГИБДД лишает прав

Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

Ничего не боятся: северокорейские рыбаки пришли на север Приморья

Цены на машины в России скоро взлетят
‡агрузка...
Загрузка...