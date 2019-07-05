Представители рыбной отрасли нашли способ уменьшения стоимости рыбы в магазинах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров обратилась в Минсельхоз с просьбой разобраться с браконьерством в бассейне реки Печоры.

Именно там сосредоточен вылов сёмги, она же — атлантический лосось. Экспертное сообщество предлагает создать систему онлайн-отслеживания промысла, куда легальные рыболовы смогут вносить данные как о своём вылове, так и сообщать о замеченных нелегалах.

По данным специалистов, из-за варварских действий браконьеров, популяция атлантического лосося в Печоре сократилась аж в несколько десятков раз с 1960 года. Сейчас её вылов составляет всего около 15 тонн.

В Ассоциации считают, что если удастся побороть браконьеров, цена российской дикой сёмги в рознице может снизиться до 500–700 рублей за килограмм.

Дмитрий Шевченко