Российскому бюджету придётся несладко, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Цена на нефть в рублях опустилась ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год. Всего за месяц она упала на 6,8%.

Как поясняет издание, рублевая цена на нефть оказалась ниже прогнозной цены, что означает, что российская казна получит меньше сверхдоходов.

Расчеты издания показали, что уже около месяца цена российской нефтяной смеси Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете.

Вместе с этим эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация не несёт значимых рисков не несет. Цены на нефть в рублях уже падали в январе и июне 2019 года ниже заложенной в бюджете стоимости.

Дмитрий Шевченко