Рост стоимости "чёрного золота" оказался стремительным, сообщает DEITA.RU.

Цена на нефть начинают показывать положительную динамику после недавнего падения. Так, суточные торги закончились повышением её стоимости сразу более чем на два с половиной доллара за один баррель.

Более того, ожидания цены на техасскую нефть также выросли. Теперь фьючерсы на WTI стоят уже 56,65 долларов за баррель.

Дорожает нефть и на европейских рыках. Марка Brent выросла в цене сразу на 2,63 доллара и теперь торгуется по 64,45 долларов.

Ранее сообщалось, что нефтяной рынок пережил серьёзное падение.

Дмитрий Шевченко