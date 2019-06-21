21 Июнь 2019, 19:00
Цена нефти продолжает расти
Рост стоимости "чёрного золота" оказался стремительным, сообщает DEITA.RU.
Цена на нефть начинают показывать положительную динамику после недавнего падения. Так, суточные торги закончились повышением её стоимости сразу более чем на два с половиной доллара за один баррель.
Более того, ожидания цены на техасскую нефть также выросли. Теперь фьючерсы на WTI стоят уже 56,65 долларов за баррель.
Дорожает нефть и на европейских рыках. Марка Brent выросла в цене сразу на 2,63 доллара и теперь торгуется по 64,45 долларов.
Ранее сообщалось, что нефтяной рынок пережил серьёзное падение.
Дмитрий Шевченко
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