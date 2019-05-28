В Москве взлетели в цене полисы ОСАГО, сообщает DEITA.RU. Информацию передают «Ведомости».

Скачок цен на полисы ОСАГО произошел в Москве в мае. На 14 процентов выросла их цена в «Альфастраховании» и «Ингосстрахе»: вместо 3600 рублей приходится заплатить 4118 рублей. В «Росгосстрахе» цена выросла на 11 процентов, и тоже до 4118 рублей. Компании воспользовались шансом повысить цену до максимальной, установленной законом.

Не меняли цены на полисы ВСК, «Согаз» и «РЕСО-гарантия».

Отметим, что до текущего месяца полисы дешевели: с января они стали стоить на 5,62 процентов меньше.

Источник сообщает, что на столицу приходится четверть сборов ОСАГО, а в остальных регионах цена на полис растет, чтобы работа велась не в убыток.

Анастасия Туркова