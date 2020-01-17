«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу

Экспертное сообщество сходится во мнении: глава Минобороны Сергей Шойгу - один из немногих министров, заслуживающих продолжения работы в кабмине при новом премьере Мишустине. Что ждет всенародно любимого министра - в материале DEITA.RU.

Источники в Кремле уверяют, что основные перестановки коснутся финансово-экономического блока правительства, а силовая «команда» претерпит минимальные изменения.

Исполняющий обязанности министра обороны избежал самой нежелательной для себя участи. К расстрельной должности премьер-министра Шойгу был явно не готов.

В новом правительстве безупречная репутация Шойгу может сыграть ему на руку. Ведь многие эксперты считают: то, что сделал Серей Кужугетович с российской армией в последние годы, настоящим прорывом. Глава RT Маргарита Симоньян и вовсе назвала это «чудом».

Шойгу за несколько лет сумел вернуть армии авторитет в глазах граждан и боеспособность на международной арене.

Служба в армии стала престижной и хорошо оплачиваемой профессией. Войска получили новое вооружение, активно идет обеспечение солдат достойным жильем, военные пенсии индексируются и растут с каждым годом.

Ни Сергей Иванов, ни Игорь Сергеев, ни тем более Анатолий Сердюков, запомнившийся лишь многочисленными коррупционными скандалами, не делали столько реального блага для российских вооруженных сил, сколько сделал Шойгу, убеждены эксперты и обычные граждане.

Реальной боевой проверкой стала сирийская операция, в которой российское оружие показало себя достойно всему миру, и отечественная армия заставила с собой считаться.

Кроме того, нельзя не вспомнить «вежливых людей» в Крыму, обеспечивших проведение референдума т создание «сил специальных операций», которые получили одобрение президента Владимира Путина.

Внезапные проверки и учения участились и постоянно держат вооруженные силы в боевой готовности.

Никогда не служивший и не заканчивавший военных учебных заведений Сергей Шойгу лично контролирует ход учений по всей стране. Кроме того, надо отметить усиливавшееся влияние России в Арктике, создание новых бригад и военных городков, что тоже можно ставит в заслугу Шойгу.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что Сергей Шойгу наряду с Сергеем Лавровым - самый ценный кадр правительства Медведева, и должность свою он обязательно сохранит. Из возможных вариантов кадровых изменений для него реальным был только пост главы правительства, которого Шойгу избежал.

Учитывая тот факт, что Сергей Кужугетович состоит в близкой дружбе с президентом Путиным - они вместе отдыхают в Тыве и довольно часто проводят время в одной компании - можно предположить, что министр в любом случае останется в блоке нынешней власти и скорее всего в прежней должности.

Напомним, 15 января после обращения Путина к федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а все медведевские министры нынче находятся в статусе исполняющих обязанности.

Василий Кучин