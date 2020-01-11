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6 Декабрь 2019, 18:15

Центнер опасной рыбы нашли в Приморье

Рыба

Россельхознадзор нашел в Артеме почти центнер рыбной продукции на общую сумму 320 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Ведомство отмечает, что незаконную продукцию нашли в одном из помещений в городе во время совместных межведомственных рейдов. Сейчас рыба и продукция из нее находится на изолированном хранении в Россельхознадзоре.

Сейчас в отношении владельца, который собирался торговать рыбой без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, заведено административное дело. Его ожидает штраф в районе 300 тысяч рублей.

«Опасную продукцию после проверок утилизируют», - отметили в ведомстве.

Полиция Приморья также рекомендует покупать рыбу и продукты из нее только в определенных для этого торговых точках.

Александра Маслова

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