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Центнер опасной рыбы нашли в Приморье
Россельхознадзор нашел в Артеме почти центнер рыбной продукции на общую сумму 320 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.
Ведомство отмечает, что незаконную продукцию нашли в одном из помещений в городе во время совместных межведомственных рейдов. Сейчас рыба и продукция из нее находится на изолированном хранении в Россельхознадзоре.
Сейчас в отношении владельца, который собирался торговать рыбой без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, заведено административное дело. Его ожидает штраф в районе 300 тысяч рублей.
«Опасную продукцию после проверок утилизируют», - отметили в ведомстве.
Полиция Приморья также рекомендует покупать рыбу и продукты из нее только в определенных для этого торговых точках.
Александра Маслова