Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Приморье

Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать качественное лечение в условиях дневного стационара, сообщает DEITA.RU. Официальное открытие центра намечено на 13 декабря текущего года. Центр создан в рамках реализации нацпроекта "Здравоохрание" в части "Борьба с онкологическими заболеваниями".

На базе КГБУЗ Владивостокская поликлиника №9 в середине декабря свои двери откроет центр амбулаторной онкологической помощи, который создаётся в рамках порядка оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. Главный врач поликлиники №9 Ольга Беньковская рассказала о видах медицинской помощи, которая будет доступна приморцам в учреждении.

«В данном центре предполагается осуществление амбулаторного приёма врачей онкологов, а также проведение диагностических исследований в короткие сроки, таких, как рентгенография, ультразвуковая диагностика, эндоскопическая диагностика, компьютерная томография, постановка диагноза и проведение лекарственной терапии после консультирования пациента в условиях онкодиспансера», - поделилась Ольга Павловна.

Руководство учреждения отмечает, что пациент сможет поступить в центр амбулаторной онкопомощи только после заключения, которое будет вынесено врачебным консилиумом. В него входят химиотерапевт, радиолог, врач-онколог и хирург. Специалисты определяют, какое именно лечение показано пациенту.

Подобный центр уже работает на базе поликлинике №6 Владивостока, а также есть ряд учреждений, расположенных в районах региона. Всего в Приморском крае планируется запустить 11 подобных центров.

Софья Корф