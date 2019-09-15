Центр города перекроют в честь очередного праздника

Столица Дальнего Востока готовится к двадцатому по счету Дню тигра, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

Празднование Дня тигра начнется во Владивостоке, в полдень в субботу, 28 сентября. В это время на Спортивной набережной города состоится семейный маркет Creative Spot, где начинающие дизайнеры представят различные хендмейд изделия. Там же пройдет открытый баскетбольный турнир молодежной организации «Траектория». В течение дня на площадке амфитеатра также будет проходить концерт детских коллективов. Помимо этого, для гостей праздника состоятся бесплатные мастер-классы и награждение победителей конкурса чтецов, юных художников и дизайнеров.

Основные мероприятия празднования юбилейного Дня тигра пройдут во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября. В этот день на центральной площади города с 10 до 17 часов будут работать тематические локальные площадки. В 12 часов состоится масштабное шествие колонн по Океанскому проспекту, в котором примут участие школьники, студенты, представители различных организаций города и все желающие горожане.

Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом. В 19 часов на сцене, которая расположится на центральной площади города, выступят группы «Серьга» и Uma2rman.

Дмитрий Санников