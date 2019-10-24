Центр «Мой бизнес» открыли в Лесозаводске

В среду, 23 октября, в Лесозаводске открыли представительство краевого центра «Мой бизнес», сообщает DEITA.RU. Новый офис расположился по улице Пушкинская, 36.

Как отметил генеральный директор краевого центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров, для каждого бизнесмена будет индивидуальный подход. Предприниматели смогут узнавать обо всех мерах поддержки в формате «одного окна», а также принимать участие в тренингах и мастер-классах.





«Мы работаем в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Наша задача сделать так, чтобы получать государственную поддержку малому бизнесу было удобно и просто. Теперь жители Лесозаводска и близлежащих районов могут это сделать в местном центре «Мой бизнес». Мы ждем как состоявшихся предпринимателей, так и тех, кто только задумался об открытии своего дела», — заявил Евгений Никифоров.

По словам предпринимателя Риты Слепченко, к открытию центра она относится положительно. Бизнес-сообществу Лесозаводска нужны различные меры поддержки.

«Нашим предпринимателям интересны возможности Инвестиционного агентства, Гарантийного фонда, и всех подразделений центра «Мой бизнес». Нужны юридические и финансовые консультации. Особенно важно, что сейчас бизнесменам будет проще узнать и воспользоваться мерами поддержки экспортеров и выйти на рынки соседних стран. Поэтому я уверена, что открывшийся центр будет пользоваться популярностью среди бизнесменов», — рассказала Рита Слепченко.

Она добавила, что во время открытия предпринимателям анонсировали проведение в центре тренингов и мастер-классов. Так, до конца года пройдет мастер-класс по участие малого бизнеса в госзакупках на всех электронных площадках, где проходят торги. Отдельно она подчеркнула, что с открытием центра более реальна, стала возможность создание второго бизнеса.

«Сейчас я занимаюсь розничной торговлей, однако хотелось бы сделать еще что-нибудь, но как обычно предприниматели бояться, что не успеют оформить все документы вовремя, однако с появлением такой поддержки подобные страхи отпадают», — добавила предприниматель.

Это уже шестой центр «Мой бизнес», который в этом году открыт в Приморье. В настоящее время главный офис работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. Представительства открыты в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1) и теперь Лесозаводск (Пушкинская, 36)

Кроме того, узнать обо всех действующих мерах поддержки бизнеса, зарегистрироваться на семинары и тренинги, получить консультации можно и удаленно — на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края. Узнать расписание мастер-классов и тренингов можно в «Календаре мероприятий».

Иван Крышан



