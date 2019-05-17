В пятницу, 17 мая, в Уссурийске прошло торжественное открытие представительства краевого центра «Мой бизнес», сообщает DEITA.RU.

На мероприятии присутствовали врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, представители местного бизнеса и руководители краевых бизнес-сообществ.

Как отметил руководитель центра Ярослав Евтеев, уже в день открытия прошел первый семинар, который удалось организовать за два дня. По предварительным данным количество бизнесменов пришедших на первое мероприятие, в два раза превысило ожидание организаторов.

«Вчера у нас был лишь один день на организацию семинара, и мы собрали два раза больше гостей, чем предполагалось. Соответственно – это говорит о том, что на данные услуги у предпринимателей города, есть большой запрос. Поэтому мы постараемся сделать всевозможное, чтобы предоставить им качественную помощь», - рассказал Ярослав Евтеев.

По его словам, в настоящее время в центре работает несколько видов услуг, от оформления юридического лица, до консультации по юридическим и финансовым вопросам. Также здесь предприниматели в режиме "одного окна" могут узнать обо всех краевых мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку для их получения. Специалисты центра могут помочь предпринимателям в получении займа на льготных условиях или государственной субсидии.

«Наша основная задача предоставить предпринимателям качественные услуги, которыми в дальнейшем они смогут пользоваться во время введения своего бизнеса. Мы готовы их вести с самого начала до выхода и закрепления на рынке», - отметил руководитель центра.

Он добавил, что двери центра открыты для всех предпринимателей, как индивидуальных, так и организациях с ограниченной ответственностью. Он работает по адресу Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29.

Напомним, что главный офис краевого центра "Мой бизнес" расположен во Владивостоке на улице Тигровая, д.7. Узнать обо всех действующих мерах поддержки и направить заявку на их получение также можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.

Иван Крышан