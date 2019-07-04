Представительство приморского центра «Мой бизнес» тожественно открыли в Находке сегодня, 4 июля. Предприниматели еще одного приморского города теперь смогут получить краевую господдержку в режиме «одного окна», сообщает DEITA.RU.

Находка стала четвертым городом в Приморье, где открылось представительство краевого центра «Мой бизнес». Он заработал по адресу ул. Школьная, д. 4. Ранее такие площадки были созданы во Владивостоке, Уссурийске и Арсеньеве. Врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, присутствовавший на открытии, отметил, что развитие сети центров «Мой бизнес» - одно из важнейших мероприятий нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

Еще год назад, для того чтобы получить региональную поддержку своего бизнеса, предпринимателям со всего края приходилось приезжать во Владивосток. Теперь они смогут получить все консультации и оформить заявку на получение услуг в своем городе.

«В Приморье действует много различных мер поддержки предпринимателей, начиная от бесплатных обучающих программ и консультаций, до продвижения товаров на экспорт, льготного кредитовая или лизинга оборудования и других. В центре «Мой бизнес» для каждого подберут инструменты, которые лучше всего решают задачи именно его бизнеса, помогут преодолеть проблемы, если они мешают развитию проекта. Наша задача – сделать так, чтобы предпринимательство развивалось как можно быстрее. Это во многом залог нашего будущего. Мы стремимся выводить услуги по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса в сеть интернет, делать их экстерриториальными. Только тогда у нас будет прогресс, когда общественность, бизнес и власть будут работать, как единая система», - подчеркнул Константин Богданенко.

В Находке в секторе малого и среднего предпринимательства занята треть жителей – около 27 тысяч человек. Около 5 тысяч из них – индивидуальные предприниматели. По их мнению, открытие центра будет способствовать увеличению деловой активности и развитию экономики города.

Как отметил председатель городского отделения Всероссийской общественной организации «Опора России» и руководитель центра «Мой бизнес» Владимир Зирченко, сегодня сложно вести предпринимательскую деятельность, поэтому основные задачи центра «Мой бизнес» - рассказать о мерах государственной поддержки для бизнесменов и тех рисках, с которыми столкнуться они вначале своей деятельности.

«В Находке, как и во всем регионе, непростая экономическая ситуация. Складывается впечатление, что местные предприниматели растерялись и не знают, что делать дальше. Поэтому им необходима поддержка, которую могут оказаться в этом офисе. Рассказать про государственные поддержки, принять заявление на получение кредита под 7,5% годовых от Микрокредитной компании Приморья, подготовить обращение в Гарантийный фонд, который может выступить гарантом в получении крупного кредита в банке», – рассказал Владимир Зинченко.

По его словам, помимо этого в офисе предприниматели смогут принимать участие в тренингах и мастер-классах, приходить на консультации по разным вопросам в сферах предпринимательства: кассовые аппараты, франчайзинг и многое другое.

«Многие предприниматели не знают о тех мерах поддержки, которые существуют в государстве и Приморском крае. У нас достаточно много институтов, задачей которых является помощь предпринимателям – это центр Инжиниринга, Микрокредитная компания, Центр поддержки экспорта и многие другие. Именно для этого и существует центр «Мой бизнес», чтобы рассказывать предпринимателям, что есть в регионе. Кроме всего прочего в нем проводятся консультации и обучающие семинары», - подчеркнул генеральный директор компании «Мебларус» Артем Трембовлев.

Он добавил, что уже обратился в центр «Мой бизнес» за помощью, побывал на консультациях и уверен, что полученные знания пойдут на пользу его дела.

Напомним, что центр «Мой бизнес» объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края. Гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным договорам и договорам лизинга, Центр поддержки предпринимательства дает возможность получить бесплатные консультации узкоспециализированных экспертов, организует семинары и бизнес-тренинги, помогает вывести товары приморских производителей на международный рынок, реализовать социальные бизнес-проекты, провести модернизацию на предприятиях. Микрокредитная компания Приморского края предоставляет займы всего под 7,75% годовых. Инвестиционное Агентство обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов, помогая привлечь партнёров или преодолеть административные барьеры.

Иван Юрьев