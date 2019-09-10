Центр «Мой бизнес» открылся в северном Приморье

Представительство краевого центра «Мой бизнес» торжественно открылось в Дальнегорске в понедельник, 10 сентября, сообщает DEITA.RU.

Теперь предприниматели северного Приморья в режиме «одного окна» могут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и оформить заявку для их получения. Благодаря открытию филиала центра предприниматели могут получать господдержку в своем городе или ближайшем районе, хотя еще год назад для этого приходилось приезжать во Владивосток.

Заместитель генерального директора краевого центра «Мой бизнес» Денис Дробот отметил, что в новом центре уже ждут предпринимателей, к каждому будет обеспечен индивидуальный подход в подборе мер поддержки с учетом специфики бизнеса и задач по его развитию: от бесплатных семинаров и тренингов, до льготных займов и помощи в модернизации производства.

«Мы готовы помогать предпринимателям развивать свое дело на любом этапе: от разработки бизнес-плана до продвижения продукции на мировые рынки. В рамках национального проекта “МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” на поддержку малого и среднего бизнеса в Приморье направлено больше 700 миллионов рублей. И мы открываем центры “Мой бизнес” в муниципалитетах, чтобы эта помощь была доступна предпринимателям в своем городе, чтобы им не приходилось для этого выезжать во Владивосток. Особое внимание мы уделяем моногородам, где небольшие предприятия и ИП помогают диверсифицировать экономику, создают рабочие места и позволяют жителям реализовать себя в бизнесе», – отметил Денис Дробот.

Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края. Здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. На базе центра проводятся бесплатные семинары и мастер-классы на различные темы – от нюансов бухгалтерского учета до тайм-менеджмента, которые ничем не уступают дорогостоящим бизнес-тренингам.

Особое внимание уделяется финансовой поддержке. Предприниматели могут оформить поручительство по банковским кредитам Гарантийного фонда или получить льготный займ до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса в Микрокредитной компании Приморского края. Причем, для предприятий, работающих в моногородах по приоритетным направлениям развития экономики, действует минимальная процентная ставка – от 3,5% годовых.

Компаниям-экспортерам в центре «Мой бизнес» помогут подготовить продукцию в соответствии с международными стандартами, презентовать ее на крупнейших международных выставках, начать поиск потенциальных иностранных оптовых покупателей через электронные торговые B2B-площадки. Производственным предприятиям окажут поддержку в разработке и внедрении программ модернизации, которые помогут сократить издержки и нарастить объемы выпускаемой продукции.

Как отметила начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа Светлана Башкирева, представительство краевого центра «Мой бизнес» открыто на базе местного Центра развития предпринимательства. «Центр «Мой бизнес» будет обслуживать как территорию Дальнегорского городского округа, так и Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский районы», - рассказала Светлана Башкирева.

Это уже пятый центр, который в этом году открыт в Приморье. В настоящее время главный офис центра «Мой бизнес» работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. Представительства открыты в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1).

«Развитие сети центров «Мой бизнес» на территории Приморского края является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - подчеркнул Денис Дробот. В рамках проекта действуют несколько направлений, в том числе: поддержка экспорта, производственных компаний, и социальных проектов.

Дмитрий Санников