Центр поддержки инвалидов «Опора» открылся в Уссурийске

Второй по счёту информационно-ресурсный центр открылся в Уссурийске, сообщает DEITA.RU. Первый центр «Опора» был открыт ещё в феврале текущего года во Владивостоке.

Данные центры призваны оказывать помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. Специалист по информационно-справочному обслуживанию ресурсного центра «Опора» во Владивостоке Елена Грехова рассказала о механизме работы в центрах.

«Если человек обращается с запросом, условно говоря, «Мне не дают лекарства», мы берём его снилс, ФИО и работаем. Сначала прорабатываем пенсионный фонд, фонд социального страхования, выясняем, в чём причина, почему не выдают, и потом человеку предоставляем полную информацию. Вплоть до совета, что ему нужно сделать. То есть мы ему даём полную информацию и рекомендацию, как ему быть дальше, в случае, если вопрос не можем решить мы», - отметила Елена Грехова.

К слову, Елена Алексеевна является инвалидом I группы и передвигается при помощи коляски. Несмотря на это, у Елены полный рабочий день и своим примером девушка вдохновляет посетителей центра.

Нина Фёдоровна Иванова, на протяжении многих лет являющаяся председателем общества «Милосердие преодоления», выразила желание, чтобы направления поддержки инвалидов развивались и далее.

«Конечно, сегодня инвалиды уже обозначены, и они обозначены на высоком уровне. Хорошо, если организаторы действительно лоббируют этот вопрос дальше. На сегодняшний момент, на мой взгляд, сохраняется большая проблема доступности именно психологической среды», - отметила Нина Фёдоровна.

Шиманчук Ольга, председатель Всероссийского Общества Слепых в Уссурийске, отмечает, что создание центра «Опора» крайне важно для информирования и удобства инвалидов.

«Раньше информации было мало в СМИ и везде, о том, что даёт инвалидность, что полагается пенсионеру, какие надбавки, соцзащита что выплачивает. Люди обычно узнают эти новости, сидя в очереди в поликлинике у кабинета врача. Поэтому я считаю, что работа ведётся большая, не только среди слепых, у нас все председатели организаций проводят большую работу со своими инвалидами. Люди, которые обращаются, потом остаются очень довольные. Я работаю в обществе слепых двенадцатый год. Как было раньше и как сейчас – спасибо Владимиру Владимировичу, конечно», - выразила благодарность Ольга Николаевна.

Новый информационно-ресурсный центр ведёт работу по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 121. Центр «Опора» в столице Приморья с февраля успел поддержать пятьсот жителей края, оказав в общей сложности около полутора тысяч услуг.

Софья Корф