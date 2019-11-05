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Центр симуляции и аккредитации ТГМУ снова обновился

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В субботу, 2 ноября, симуляционный Центр при ТГМУ показал студентам новейшие тренажёры: роженицу-андроида, искусственного недоношенного младенца и другие, компьютерные интерактивные, обучающие интерфейсы. Все это — в рамках Дня открытых дверей вуза, сообщает DEITA.RU.

Институт симуляционных и аккредитационных технологий при Тихоокеанском государственном медицинском университете — пожалуй, самое технологичное и дорогое место в регионе, где обучаются будущие врачи. За три года существования на новом месте (в 2016 Центр переехал в новенький корпус на Океанском проспекте) он собрал под своей крышей лучшее оборудование, на котором студенты медвуза могут по-настоящему качественно отработать навыки по спасению здоровья и жизни.

В 2019 году центр вновь переоснащался — было дозакуплено оборудования на сумму больше, чем в 73 000 000 рублей. И не удивительно, ведь по словам местных врачей и специалистов, каждый такой робот-манекен, имитирующий дыхание, боль и даже кровотечение, может стоить от одного до десятка миллионов рублей.

«Работа в нашем симуляционном центре — это большая удача для студентов. Они очень любят занятия, которые мы проводим на базе центра. Но главное, что, во-первых — они уже понимают, чем будут заниматься в своей профессиональной деятельности; во-вторых — именно после того, как они пройдут все занятия на тренажерах, сдадут все зачеты и тесты — их допустят и до живых пациентов», - рассказала Евгения Корнеева, ассистент института педиатрии ТГМУ, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии.

В ходе экскурсии будущие(потенциальные) студенты ТГМУ попробовали принять роды, сделать инъекцию, реанимировать человека. Также поупражнялись ребята и с робо-руками, которыми должны были сложить спички в коробок. В реальности такие приборы используют хирурги, чтобы проводить операции в теле человека с ювелирной точностью. По словам организаторов Дня открытых дверей, в этом году университет впервые пробует такой масштабный и интерактивный формат мероприятия.

Евгений Черемухин

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