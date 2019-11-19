Новости
Новый закон сделает государство коллектором
19 Ноябрь 2019, 20:45
Не скрыться: ГИБДД поставит камеры в авто россиян
19 Ноябрь 2019, 20:15
Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года
19 Ноябрь 2019, 20:00
Пенсионный фонд рассказал о материнском капитале на 2022 год
19 Ноябрь 2019, 19:45
Российским детям выдадут водительские права
19 Ноябрь 2019, 19:30
Согласован порядок продажи «красивых» автомобильных номеров
19 Ноябрь 2019, 19:15
Раскрыта тайна, кто работает сверхурочно
19 Ноябрь 2019, 19:00
«GRОZО2059» - интересный эксперимент Театра молодёжи
19 Ноябрь 2019, 18:55
Центр столицы блокировали 9-балльные пробки
Весь центр Владивостока сейчас натурально «стоит колом» - люди выезжают с работ домой в условиях жестокой гололедицы, сообщает DEITA.RU.
Судя по сервису «Яндекс.Пробки», сейчас самая сложна ситуация в центре: на Пологой, Фонтанной, Уборевича и Океанском проспекте. Кроме того, буквально стоит улица Светланская.
Сильно затруднено движение на Гоголя, Некрасовской, Третьей рабочей. Очень медленно движутся машины по Золотому мосту.
Серьезные пробки также на Вилкова, Юмашева и Снеговой улице. Собирается затор на кольце Первой речки.
«Ну так, гололед какой на улице. И вчера было не лучше ничуть. Не удивительно, что весь город встал просто», - говорит автомобилист Геннадий.
Александра Маслова