Центр столицы блокировали 9-балльные пробки

Весь центр Владивостока сейчас натурально «стоит колом» - люди выезжают с работ домой в условиях жестокой гололедицы, сообщает DEITA.RU.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», сейчас самая сложна ситуация в центре: на Пологой, Фонтанной, Уборевича и Океанском проспекте. Кроме того, буквально стоит улица Светланская.

Сильно затруднено движение на Гоголя, Некрасовской, Третьей рабочей. Очень медленно движутся машины по Золотому мосту.

Серьезные пробки также на Вилкова, Юмашева и Снеговой улице. Собирается затор на кольце Первой речки.

«Ну так, гололед какой на улице. И вчера было не лучше ничуть. Не удивительно, что весь город встал просто», - говорит автомобилист Геннадий.

Александра Маслова