Центр столицы перекроют на следующей неделе

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Корабельная набережная, стелла, храм.jpg

Проезд авто вдоль Корабельной набережной ограничат в начале недели из-за. ноябрьских праздников, сообщает DEITA.RU. Информация о дорожных перекрытиях размещена на сайте мэрии.

Всего парковка и проезд машин будут ограничены на два часа: с 11:00 до 13:00. Примерно столько будет длиться концерт, посвященный Дню народного единства.

«Будет перекрыт небольшой участок дороги от дома №1а на Корабельной Набережной до дома №2 на улице Петра Великого», - отметили в городской администрации.

Горожане, впрочем, не сильно расстроены таким ограничением.

«Ну, я все равно в этот день планировала спать как раз до 11 утра. Живу на Тихой, в принципе, никаких особенных дел нет. Да и если бы были – в центр легко попасть через Светланскую. Пусть себе празднуют», - отметила автомобилистка Евгения.

«Я не особенно часто на Корабельной бываю, хоть и живу в центре города. Иногда только с детьми ходим гулять через нее на Цесаревича. Тем более два часа всего – думаю, что это удобное место для таких мероприятий, на самом деле», - говорит житель Владивостока Антон.

Отмечается, что этот участок можно будет объехать по ряду центральных улиц.

Александра Маслова

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