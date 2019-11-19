Центр Уссурийска освободили от снежного плена

За минувшую ночь рабочим Уссурийска удалось полностью освободить от снега и наледи центральные улицы города. Об этом сообщает DEITA.RU.

В городской администрации отметили, что в ночных дорожных работах были задействованы тридцать четыре единицы снегоуборочной техники. По словам специалистов, пока горожане спали, рабочие очистили от аномального количества замерзших осадков дороги фактически на всех центральных улицах - почти семьсот пятьдесят кубометров снега вывезено на специальный полигон. Посыпаны реагентами и песочно-солевыми смесями участки дорог на улице Некрасова, Михайловском и Владивостокском шоссе. Сегодня ведутся работы по уборке автомобильных трасс и пешеходных зон от растаявшего снега с помощью грейдеров.

«Первоочередные работы проводятся на центральных улицах и на подъездах к социально значимым учреждениям. Например, больницам и школам. Далее от снега очищают дорогу внутри спальных районов, а потом - проезды между ними. Одновременно с городскими рабочими трудятся сотрудники различных ТСЖ, чтобы как можно скорее избавить жильцов дома от снежных заледеневших гор», - сообщили в профильном управлении мэрии напомнив, что собранный снег необходимо отвезти на специальный полигон в срок не более трех суток после непогоды.

Кстати, вместе с рабочими от администрации Уссурийского городского округа, сотрудники Примавтодора боролись со «снежным апокалипсисом» на пригородных дорогах. За ночь специалисты очистили автомобильные проезды к поселкам Боголюбовка, Монакино и Корфовка.

Отмечается, что в связи с оживленным движением машин на дорогах в дневное время, как и в понедельник, большая часть водителей спецтехники выйдет на работу после двадцати часов вечера. В мэрии заверили, что в ночное время количество рабочих будет увеличено втрое, а пока по городских проезжим частям курсируют пятнадцать снегоуборочных машин.

Напомним, в понедельник, девятнадцатого ноября, Уссурийск и близлежащие населенные пункты накрыло мощным снегопадом, который за сутки принес более тридцати миллиметров осадков.

Екатерина Цой