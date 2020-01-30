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Резкое похолодание обещал Кубай Приморью

30 Январь 2020, 08:15

Нарушить закон в Telegram предлагают приморцам

30 Январь 2020, 08:00

Фото: ДВФУ расселяет студентов из-за китайского вируса

30 Январь 2020, 07:45

Приморцы не впечатлены открытиями Навального

30 Январь 2020, 07:30

Центр Владивостока оставят без холодной воды

30 Январь 2020, 07:15

Когда ветер ослабеет, сказали приморские синоптики

30 Январь 2020, 06:30

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30 Январь 2020, 05:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Центр Владивостока оставят без холодной воды

вода

Отключения начнутся в четверг, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 30 января, во Владивостоке пройдет плановое отключение холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Воды не будет в домах с 9.00 до 17.00. Причина отключения – ремонтные работы.

Адреса:

Адмирала Фокина ул.  12,

14,

14Б,

Светланская ул.  13,

15,

15А,

17

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