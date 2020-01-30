Центр Владивостока оставят без холодной воды

Отключения начнутся в четверг, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 30 января, во Владивостоке пройдет плановое отключение холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Воды не будет в домах с 9.00 до 17.00. Причина отключения – ремонтные работы.

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