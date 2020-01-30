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Центр Владивостока оставят без холодной воды
Отключения начнутся в четверг, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 30 января, во Владивостоке пройдет плановое отключение холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».
Воды не будет в домах с 9.00 до 17.00. Причина отключения – ремонтные работы.
Адреса:
Адмирала Фокина ул. 12,
14,
14Б,
Светланская ул. 13,
15,
15А,
17
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