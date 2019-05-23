Регулятор выступил против обращения таких денег, сообщает DEITA.RU.
Сувенирные банкноты, которые ещё называют деньгами из "банка приколов" скоро могут быть полностью запрещены. Центробанк считает, что существование подобных "фантиков" создаёт у некоторых россиян соблазн воспользоваться ими в целях мошенничества.
Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на официальный ответ регулятора.
Представитель Центробанка подтвердил, что в ведомстве идёт обсуждение введения административной ответственности за незаконное изготовление купюр, напоминающих настоящие российские деньги.
Ранее, в 2016 году регулятор уже был инициатором законопроекта, который вводил уголовную ответственность за использование "фальшивых" денег.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что инциденты с использованием сувенирных денег для мошенничества случаются регулярно по всей стране.
Дмитрий Шевченко