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Источник изображения: Сергей Трэйне

Регулятор выступил против обращения таких денег, сообщает DEITA.RU.

Сувенирные банкноты, которые ещё называют деньгами из "банка приколов" скоро могут быть полностью запрещены. Центробанк считает, что существование подобных "фантиков" создаёт у некоторых россиян соблазн воспользоваться ими в целях мошенничества.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на официальный ответ регулятора.

Представитель Центробанка подтвердил, что в ведомстве идёт обсуждение введения административной ответственности за незаконное изготовление купюр, напоминающих настоящие российские деньги.

Ранее, в 2016 году регулятор уже был инициатором законопроекта, который вводил уголовную ответственность за использование "фальшивых" денег. 

Вместе с тем, эксперты отмечают, что инциденты с использованием сувенирных денег для мошенничества случаются регулярно по всей стране.

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Дмитрий Шевченко