Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Два крупных российских банка – «Невский банк» и «Кранбанк» в Иваново лишились своих лицензий, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает сам Банк России, лицензию «Невского банка» отозвали из-за пренебрежения к федеральным законам. Таким же образом лишился лицензии и ивановский «Кранбанк» - кроме того, он еще подозревается в выводе активов. В отношении второго сейчас назначили временную администрацию.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ведомство вошло в финальную стадию процесса оздоровления банковской системы в целом. По словам главы, банковская система на нынешней момент представляет собой устойчивый механизм.

Напомним, что ранее лицензия была отозвана у «Кредпромбанка» в Ярославе. По сообщению Банка России, финансовая организация «отмывала» доходы.

Александра Маслова