Снижение ключевой ставки может произойти уже в этом месяце, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Эльвира Набиуллина заявила о том, что Центробанк будет рассматривать снижение ключевой ставки уже в июле. По её словам, это позволяет сделать ограничение проинфляционных рисков в ближайшие полгода и год.

Как отметила глава ЦБ, сдержанная инфляция позволяет понижать ключевой показатель в российской экономике. В случае, если не будет никаких шоков, то ставку могут понизить.

Кроме того, глава регулятора не исключила, что ключевая ставка может снижаться с шагом в 50 базисных пунктов.

Дмитрий Шевченко