Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

С начала 2020 года Центральный банк России начал брать комиссию с банков за перевод денег в рамках их собственной разработанной системы, сообщает DEITA.RU.

Регулятор взимает с каждого перевода от пяти копеек до 3 рублей. Предполагается, что банки начнут поступать также со своихми клиентами, однако, размер комиссии будет фиксирован процентом, а не конкретной суммой.

Большинство кредитных организаций надеется на полтора процента при переводе средств. Отметим, что в прошлом году услуга перевода средств в рамках быстрых платежей была бесплатной.

Напомним, что программа была разработана регулятором, в нее вошло большинство крупных банков. По ней можно осуществить быстрый перевод средств с одной карты на другую, даже если карты были выпущены разными банками.

Иван Юрьев