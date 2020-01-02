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Центробанк начал брать комиссию за перевод денег
С начала 2020 года Центральный банк России начал брать комиссию с банков за перевод денег в рамках их собственной разработанной системы, сообщает DEITA.RU.
Регулятор взимает с каждого перевода от пяти копеек до 3 рублей. Предполагается, что банки начнут поступать также со своихми клиентами, однако, размер комиссии будет фиксирован процентом, а не конкретной суммой.
Большинство кредитных организаций надеется на полтора процента при переводе средств. Отметим, что в прошлом году услуга перевода средств в рамках быстрых платежей была бесплатной.
Напомним, что программа была разработана регулятором, в нее вошло большинство крупных банков. По ней можно осуществить быстрый перевод средств с одной карты на другую, даже если карты были выпущены разными банками.
Иван Юрьев