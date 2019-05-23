Страховым компаниям могут запретить отправлять автомобили в ремонтные мастерские, сообщает DEITA.RU. Накануне Центробанк опубликовал перечень санкций, которые применят к недобросовестным страховым компаниям.

В далеком апреле 2017 года в России приняли решение направлять машины после ДТП в автосервисы на ремонт. Стоимость ремонта полностью оплачивает страховая компания. Однако она должна придерживаться строгих правил. Например, при ремонте должны использоваться исключительно новые запчасти или сервис должен находиться не далее, чем 50 километров от места аварии или места жительства владельца поврежденного автомобиля. В общем, список того, как и где должен ремонтировать автомобиль, велик, и его не всегда просто выполнить.

Таким образом, Центробанк постановил: если страховая нарушает требования, она может быть наказана, вплоть до запрета отдавать машины в ремонт. Страховку придется покрывать чистыми средствами. При этом, чтобы лишиться возможности отправлять машину в сервис на год, достаточно нарушить правила в 1,5 процента случаев.

Екатерина Брязгунова