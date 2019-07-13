Центробанк России опроверг информацию о якобы уходе платежных систем Visa и MasterCard из страны, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РГ, поправки в закон «О национальной платежной системе» направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству.

По заверению Банка России, все платежные системы будут работать так, как и работали. «Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платежными системами», - заявили РГ в Центробанке.

Ранее «Коммерсант» опубликовал мнение экспертов о том, что якобы поправки в закон о платежной системе в РФ могут заставить крупные международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, уйти из России.

Дмитрий Санников