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Центробанк не справился с рублем
Счетная палата заявила, что нынешняя программа Центробанка по развитию финрынка страны не принесла ожидаемых итогов, сообщает DEITA.RU.
По словам представителей Счетной палаты, сегодня финансовый рынок не соответствует объему российской экономики и ее нынешним потребностям.
Несмотря на то, что план на прошлые три года был закрыт и соответствовал всем пунктам практически полностью, добиться запланированных результатов не удалось. Стоит отметить, что с доводами Счетной палаты согласен и сам Банк России.
Помимо этого, в счетной программе подчеркнули, что нынешняя политика Центробанка не обеспечивает потребностей страны в привлечении инвестиций в необходимом объеме.
Напомним, что недавно Центробанк сделал заявление о том, что ставки по ипотечным кредитам могут упасть до 8%. Это будет осуществляться по одной из программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее публиковалась информация о том, что в следующем году сельчане получат возможность брать потребительские кредиты для ремонта частного дома по ставке не выше 5%.
Ранее также говорилось о том, что ряд банков написал обращение в Центробанк с просьбой дать возможность россиянам самостоятельно заявлять о своих доходах.
Александра Маслова