Регулятор признал отсутствие необходимости в блокировке карт при операциях, вызывающих подозрение, сообщает DEITA.RU.

Центробанк России напомнил инициаторам предложения о возможности блокировки банковских карт на 30 суток в случае проведения подозрительных транзакций о том, что обычно деньги, переведённые со счёта на счёт, тратятся в первые часы после операции.

Другими словами, в случае мошенничества срок снятия украденных денег намного быстрее, чем система КУСП успеет на это отреагировать.

Регулятор предполагает, что подобная мера может только усугубить положение людей, которых обманули: банки будут блокировать карты и счета потерпевшего уже после того, как злоумышленники выведут оттуда все украденные денежные средства.

Также ЦБ отметил, что подобные инициативы должны быть всесторонне рассмотрены перед их внедрением.

Дмитрий Шевченко