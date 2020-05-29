Центробанк опасается оставлять россиян без кредитов

Резкое уменьшение объёмов выдачи новых кредитов гражданам может послужить естественным тормозов развития российской экономики, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru

Об этом рассказала заместитель председателя Центрального Банка России Ксению Юдаева. По ей словам, если очень сильно ограничить россиян в получении новых займов, это приведёт к ухудшению социально-экономической обстановки ввиду недостатка прибыли у банков и отсутствии платежеспособного спроса у населения.

В этой связи, в регуляторе отметили, что ограничение доступности новых кредитов для россиян и ужесточение стандартов кредитования из-за пандемии могут стать фактором ухудшения финансовой стабильности страны.

По мнению Юдаевой, подобная ситуация побудит банки сдерживать кредитование и через кредитный канал может оказать дальнейшее негативное влияние на экономику.

Другими словами, если у людей станет меньше денег, то от этого начнёт очень быстро страдать малый и средний бизнес. В итоге может возникнуть эффект обратной связи: снижение экономической активности запускает кредитное сжатие, которое в свою очередь еще в большей степени подавляет экономическую активность.

Для того, чтобы не допустить развития подобного сценария, в ЦБ пообещали продолжить политику реструктуризации выплат по кредитам в масштабах всей страны.