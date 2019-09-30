Центробанк отменил комиссию за покупки

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С 1 октября с россиян не будет взиматься комиссия за покупки через мгновенные платежи по номеру телефона. Банковская «повинность» за покупки теперь будет взиматься только с юридических лиц, сообщает DEITA.RU.

Речь идет об отмене оплаты за банковские услуги для физических лиц при совершении покупок через интернет. С октября «мобильный» интернет-шоппинг через Систему быстрых платежей, которую ЦБ внедряет в значимые банки страны, будет осуществляться физическими лицами без комиссии. Это касается абсолютно всех товаров и услуг Системы: от налогов и штрафов до «коммунальных» счетов, оплаты за обучение в ВУЗе и лечения.

Для юридических плата за пользование Системой составит от ноль целых четырех десятых процента от общей суммы покупки при массовых платежах до ноль целых семи десятых процента при стандартных.

Кроме того, с первого октября все значимые банки должны уже использовать Систему быстрых платежей. Изначально эта норма должна была заработать с 1 сентября.

Отметим, ранее ЦБ пригрозил Сбербанку санкцией в размере одного миллиона рублей, если последний не подключится к Системе быстрых платежей до первого октября. Глава Сбербанка Герман Греф уже заявил о готовности оплатить штраф т.к. банк «физически не укладывается».

«Считаю, что штрафовать нужно в первую очередь тех, кто придумал это альтернативно-принудительное счастье и установил такой дедлайн. Новаторы явно не подумали о тех доработках, которые ждут и регуляторов, и саму Систему», - отметил Греф.

Кстати, штраф Госбанка за не подключение к СБП до первого октября составляет ноль целых одну десятую процента от уставного капитала банков-участников. Изначально регуляторы обязаны были подготовиться к вливанию к Системе к первому сентября текущего года. Срок был перенесен по многочисленным просьбам руководителей одиннадцати крупных российских банков.

Екатерина Цой

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