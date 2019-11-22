Новости
Вскрыт новый обман при получении кредита
22 Ноябрь 2019, 19:45
Больше половины доходов россиян уходят банкам
22 Ноябрь 2019, 19:30
Центробанк отобрал лицензию у крупного банка
22 Ноябрь 2019, 19:15
Чиновники заставляют бюджетников стать клиентами банка
22 Ноябрь 2019, 19:00
Лишние 14 рублей: решение соцзащиты возмутило россиянку
22 Ноябрь 2019, 18:45
Россияне заплатят еще больше налогов
22 Ноябрь 2019, 18:30
Власти Приморья активно помогают трудоустройству молодых медиков
22 Ноябрь 2019, 18:16
Приморский бизнесмен уличил Илона Маска в нехорошем
22 Ноябрь 2019, 18:15
Центробанк отобрал лицензию у крупного банка
«Кредпромбанк» лишился своей лицензии, сообщает DEITA.RU.
По информации «Российской газеты», Центробанк отозвал лицензию у крупной финансовой организации, которая зарегистрирована в Ярославле.
Сообщается, что руководство не выполняло требования законов России, а так же занималось отмыванием доходов.
Так, 44% акциз организации принадлежит жительнице Москвы. Кроме того, в совладельцах числятся несколько россиян и француз, а также частное бюро. Каждый из них имеет менее 10,5% акций.
Отмечено, что уставной капитал банка – 284 млн рублей. Активы банка в октябре составили 513 млн рублей. Эта сумма сформирована из уставного капитала и акций.
Александра Маслова