Центробанк отобрал лицензию у крупного банка

«Кредпромбанк» лишился своей лицензии, сообщает DEITA.RU.

По информации «Российской газеты», Центробанк отозвал лицензию у крупной финансовой организации, которая зарегистрирована в Ярославле.

Сообщается, что руководство не выполняло требования законов России, а так же занималось отмыванием доходов.

Так, 44% акциз организации принадлежит жительнице Москвы. Кроме того, в совладельцах числятся несколько россиян и француз, а также частное бюро. Каждый из них имеет менее 10,5% акций.

Отмечено, что уставной капитал банка – 284 млн рублей. Активы банка в октябре составили 513 млн рублей. Эта сумма сформирована из уставного капитала и акций.

Александра Маслова