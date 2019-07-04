Регулятор оценит включение рисков каско в полис ОСАГО, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Зампред Центробанка России Владимир Чистюхин рассказал журналистам о том, что ведомство продолжает прорабатывать возможность объединения полисов ОСАГО и каско. В частности, специалисты обсуждают вопрос о том, может ли это привести к конечному удорожанию итогового документа и стоимости автострахования в целом.



Так, Чистюхин отметил, что сейчас ЦБ необходимо провести актуальные расчёты и прийти к общему минимальному перечню рисков, которое должно покрывать такое каско.

Также, по словам эксперта, нужно будет добиться универсальности такого полиса и максимально приблизить его к ОСАГО, которое, в отличие от каско, не столь сильно отличается от компании к компании.

Дмитрий Шевченко