Регулятор внесёт свои изменения в порядок работы с автостраховыми полисами, сообщает DEITA.RU.

Центробанк огласил планы по изменению правило ОСАГО. В частности, гражданам могут дать возможность оформлять европротокол через портал госуслуг. Это будет возможно только при ситуации, когда участники ДТП подписывают извещение страховщику в электронном виде.

В этом случае сами файлы направляются автоматически. За это водители не несут ответственности.

Также ЦБ хочет внести изменения в процедуру проверки сведений в заявлении о заключении электронного ОСАГО в базах данных органов государственной власти.

В случае, если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса.

Дмитрий Шевченко