Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что не увидела у россиян готовности к новой системе ИПК, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Поэтому она предлагает усовершенствовать ту, которая действует сейчас.

В 2016 году Центробанк с Минфином представили идею индивидуального пенсионного капитала как смену замороженным обязательным накоплениям. Предполагалось, что к программе подключат всех россиян автоматически, но всем желающим предоставят право отказаться от участия в программе. Предусматривались и стимулы для работодателей, которые должны были софинансировать эти взносы. В новый формат можно было перевести свои прежние пенсионные накопления.

Сегодня Набиуллина говорит о том, что эту систему нужно дорабатывать и развивать. Например, нужно решить проблему с потерей накоплений при переводе денег из одного ПФ в другой.

Анастасия Туркова