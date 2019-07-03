3 Июль 2019, 20:00
Центробанк пожаловался на сбор биометрии
Источник изображения: pixabay
Процесс сбора биометрических данных идет медленно и тяжело, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Зампред Центробанка России Сергей Швецов рассказал о том, что в единую биометрическую систему страны на данный момент собрано всего 20 тысяч записей за год.
Швецов признался, что сбор идёт медленно. Однако, вместе с тем, он выразил уверенность в том, что уже через несколько лет проблема будет полностью решена.
По мнению специалиста, уже через 10 лет все россияне будут оцифрованы и доступность всех сервисов на основе биометрии станет реальностью.Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...