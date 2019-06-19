Центробанк предлагает новое решение для закрытия долгов граждан по ипотечным кредитам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

По идее, предложенной ЦБ, кредитные организации должны будут списывать долг по ипотеке после изъятия залогового жилья. Погашенным долг будет считаться даже в том случае, когда средств, вырученных за дом, не достает для погашения.

Что интересно, ЦБ настаивает на введении такой меры, несмотря на ее противоречие закону "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Там указаны совсем иные критерии того, что долг погашен.

Анастасия Туркова