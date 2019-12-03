Центробанк придумал, как победить мошенников

Ответственность ляжет на банковские организации, сообщает DEITA.RU.



Главный банковский регулятор страны наконец разработал схему борьбы с банковскими мошенниками, а также теми, кто занимается отмыванием денег и финансирование террористов. Бороться с ними будут с помощью приложений-шпионов.

По мнению разработчиков идеи, у всех подобных личностей есть огромное количество счетов и аккаунтов в разных банках. Так что, разработав единую базу данных, таких пользователей станет проще находить.

Предполагается, что банки должны будут собирать и передавать информацию обо всех устройствах пользователей. Подозрительные аккаунты будут заблокированы до выяснения всех обстоятельств.

Елена Миронова