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26 Ноябрь 2019, 16:15

Центробанк придумал, как победить мошенников

банк

Ответственность ляжет на банковские организации, сообщает DEITA.RU.

Главный банковский регулятор страны наконец разработал схему борьбы с банковскими мошенниками, а также теми, кто занимается отмыванием денег и финансирование террористов. Бороться с ними будут с помощью приложений-шпионов.

По мнению разработчиков идеи, у всех подобных личностей есть огромное количество счетов и аккаунтов в разных банках. Так что, разработав единую базу данных, таких пользователей станет проще находить.

Предполагается, что банки должны будут собирать и передавать информацию обо всех устройствах пользователей. Подозрительные аккаунты будут заблокированы до выяснения всех обстоятельств.

Елена Миронова

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