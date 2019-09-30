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Центробанк рассказал, как защитить деньги от краж
30 Сентябрь 2019, 19:30
Центробанк рассказал о трех самых популярных у мошенников способах кражи денег с банковских карт и способах защититься от них. Об этом сообщает DEITA.RU.
«Бронза» мини-рейтинг по банковским кражам у россиян досталась «классической» краже карточек с последующим взломом пин-кода. От технически подкованных воров пострадали двенадцать процентов граждан страны.
«Защитить себя от подобных личностей можно только собственной бдительностью: не показывайте карту в общественных местах, закрывайте рукой пин-код, не снимайте деньги в подозрительных банкоматах - лучше использовать те, что указаны на официальном сайте вашего банка», - отметили специалисты Госбанка.
«Серебро» ушло в руки мошенников, которым почти ничего не пришлось делать, чтобы похитить чужие средства. Двадцать семь процентов россиян регулярно теряют карточки с написанными на них пин-кодами, кошельки с картами и бумажками со всеми данными, телефоны с забитыми логина-пароля от мобильного банка и т.д.
Способ защиты тоже простой: внимательно следите за своими вещами и постарайтесь держать пароли и пин-коды у тебя в голове, а не в телефоне.
«Золото» достается телефонным мошенникам, которые до сих пор умудряются найти крайне безграмотных в плане технологий россиян. Шестьдесят один процент людей самостоятельно диктуют ворам номер своей карты, пин-код от нее и даже «три цифры на обороте».
Защититься от них можно лишь одним способом - не сообщать никакую информацию. Ни один банковский служащий ни при каких обстоятельствах не будет интересоваться столь индивидуальной информацией клиента.
Екатерина Цой